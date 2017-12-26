تسويق أكثر من 5 آلاف طن من الخضار الشتوية في أسواق الحسكة

بلغت كميات الخضار الشتوية المسوقة في أسواق محافظة الحسكة والمنتجة من المساحات المزروعة في المحافظة أكثر من 5 آلاف طن من الملفوف والسلق والخس والسبانخ والبقدونس والرشاد والجرجير والبصل الأخضر والقرنبيط والجزر واللفت والفجل.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس رجب سلامة أن المساحات المزروعة بالخضار الشتوية تجاوزت المخطط من قبل مديرية الزراعة بضعفين حيث بلغت 5208 هكتارات من المساحة المخططة البالغة 1627 هكتارا موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي وان المساحات المزروعة ستسد حاجة المحافظة من هذه المواد وتساهم في انخفاض أسعار الخضار في الأسواق المحلية مقارنة بالخضار التي يتم توريدها من المحافظات الأخرى.