تسوية أوضاع 80 مسلحا في بلدة جرجيسة بريف حماة

قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع 80 مسلحا في بلدة جرجيسة بريف حماة الجنوبي بعد تسليم أسلحتهم وذلك في إطار الجهود المبذولة لحقن الدماء وإعادة من ضل الطريق إلى حضن الوطن.

وافاد مصدر ميداني في حماة بأن الجهات المختصة بالتعاون مع لجان المصالحة المحلية في حماة سويت أوضاع 80 مسلحا في بلدة جرجيسة بعد أن سلموا 80 بندقية حربية و5 رشاشات كانت بحوزتهم.

وأشار المصدر إلى أن تسوية أوضاع المسلحين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية مستمرة في البلدة حيث من المقرر أن تشمل نحو 600 شخص.

وتحرص الدولة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية.