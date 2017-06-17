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تسوية أوضاع 73 شخصا من مدينة القامشلي

تمت في مدينة القامشلي اليوم تسوية أوضاع 73 شخصا سلموا أنفسهم للجهات المختصة مستفيدين من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وبين محافظ الحسكة جايز الموسى أن “التسويات والمصالحات الوطنية من مفرزات النصر الذي يحققه أبطال الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية” داعيا إلى “تفعيل الدور المجتمعي للوجهاء وأعضاء لجان المصالحة الوطنية للتواصل مع كل من غرر بهم لتتم تسوية أوضاعهم ليكونوا أشخاصا فعالين في بناء الوطن”.

وبين قائد شرطة محافظة الحسكة اللواء فايز غازي أن قيادة الشرطة “مستمرة بتسوية أوضاع ممن غرر بهم للعودة إلى حضن الوطن مستفيدين من مرسوم العفو بعد أن يتعهدوا بعدم العودة إلى أي عمل يخل بأمن واستقرار الوطن”.

سانا

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