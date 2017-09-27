تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي

في إطار المصالحات المحلية تمت اليوم تسوية أوضاع العشرات في قرية دير الفراديس بريف حماة الجنوبي.

وذكر مصدر في شرطة حماة أنه تمت تسوية أوضاع 65 شخصا في قرية دير الفراديس بالريف الجنوبي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس بأمن المواطنين والوطن.