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تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي

في إطار المصالحات المحلية تمت اليوم تسوية أوضاع العشرات في قرية دير الفراديس بريف حماة الجنوبي.تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي

وذكر مصدر في شرطة حماة أنه تمت تسوية أوضاع 65 شخصا في قرية دير الفراديس بالريف الجنوبي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس بأمن المواطنين والوطن.

وشهدت معظم المحافظات إنجاز مصالحات محلية تم خلالها إخلاء العديد من البلدات والقرى من السلاح والمسلحين وتسوية أوضاع المغرر بهم وعودة جميع مؤسسات الدولة اليها وذلك بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية.

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