تسوية أوضاع 625 شخصا في حي الوعر

بلغ عدد الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم في حي الوعر أكثر من 600 شخص حتى الآن وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي تمهيدا لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.



وأكد محافظ حمص طلال البرازي “استمرار تنفيذ اتفاق حي الوعر وفق البرنامج المحدد له والذي يمتد لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة بعد إخراج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عائلاتهم وتسوية أوضاع المسلحين الباقين وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016”.



ولفت المحافظ إلى أن لجنة التسوية الخاصة بحي الوعر “مستمرة في عملها يوميا وعلى مدار الساعة في مبنى فرع الأمن الجنائي بالحي” مبينا أن “عدد الذين سويت أوضاعهم حتى الآن بلغ 625 شخصا”.



وفى بداية الأسبوع الحالي خرج أكثر من 1400 من المسلحين وعائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة الذى يقضى بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه وذلك بالتنسيق بين اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص ومركز المصالحة الروسي في حميميم.



ويعد حي الوعر اخر أحياء مدينة حمص الذى تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

سانا