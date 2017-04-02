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تسوية أوضاع 147 شخصا من مدينة حمص وريفها الشمالي

تمت اليوم تسوية أوضاع 147 شخصاً من مدينة حمص وريفها الشمالي بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وكان الذين سويت أوضاعهم من بلدة تلبيسة ومدينة الرستن وقرية الحصن وعدد من أحياء مدينة حمص وذلك بعد تسليم أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدهم بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن.

ونص مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الانظار متى بادر الى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

وخرجت أمس من حي الوعر 50 حافلة وعلى متنها 836 مسلحا وبعض عائلاتهم باتجاه ريف ادلب الرافضين لاتفاق المصالحة وذلك وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة في الحي تمهيداً لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

سانا

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