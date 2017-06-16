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تسوية أوضاع 136 شخصاً في حي الوعر بحمص

تم اليوم استكمال إجراءات تسوية أوضاع 136 شخصا من حي الوعر بمدينة حمص في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بالحي الذي أصبح خاليا من جميع المظاهر المسلحة في ال21 من الشهر الماضي.

وأنجزت لجنة التسوية الخاصة بالحي آخر مهماتها بتسوية أوضاع 136 شخصا سلموا أنفسهم للجهات المختصة في وقت سابق حيث قامت بمنحهم بطاقة “كف بحث” ليتمكنوا بذلك من ممارسة حياتهم الطبيعية والعودة إلى أعمالهم.

كما أن عدد الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم من حي الوعر بموجب اتفاق المصالحة ومرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 بلغ 1111 شخصا مبينا أن اللجنة أنجزت آخر ملفات التسوية المتعلقة بحي الوعر وبالتالي إنجاز تطبيق الاتفاق بشكل كامل.

ونص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الانظار متى بادر الى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

سانا

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