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تسوية أوضاع 130 شخصا من الرستن وتلبيسة ومنطقة المخرم وعدد من أحياء مدينة حمص

 تمت اليوم تسوية أوضاع 130 شخصا من محافظة حمص وذلك وفق مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وسوت الجهات المختصة في حمص سوت أوضاع 130 شخصا من مدينة الرستن وبلدة تلبيسة ومنطقة المخرم وعدد من أحياء مدينة حمص بعد أن تعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن.

وينص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

سانا

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