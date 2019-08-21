تسوية أوضاع 115 شخصاً من حمص وريفها بعد تسليم أسلحتهم للجهات المختصة

قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع عشرات الأشخاص من محافظة حمص بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.



وذكر مصدر في الجهات المختصةأنه “في إطار استكمال أعمال إعادة الحياة الطبيعية في جو من الأمان والاستقرار الذي تعيشه محافظة حمص تمت اليوم تسوية أوضاع 115 شخصاً من أبناء المحافظة بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية”.



ونوه عدد من الذين سويت أوضاعهم بالإجراءات السهلة والسريعة التي اتخذتها الجهات المعنية لاستكمال تسوية أوضاعهم مؤكدين أهمية هذه الخطوة في استعادة الأمن والأمان لسورية وعودة الحياة الطبيعية لجميع أبنائها.



سانا