تسوية أوضاع نحو 200 مسلح في عدد من قرى وبلدات ريف دمشق

تمت اليوم تسوية أوضاع عشرات المسلحين في عدد من قرى وبلدات ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة في إطار المصالحات المحلية.



وكان “نحو 200 مسلح من أهالي قرى وبلدات بيت سابر وبيت تيما وسعسع الغربية وحسنو وكفر حور بريف دمشق الغربي سلموا أنفسهم واسلحتهم للجهات المختصة وتمت تسوية أوضاعهم بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن واستقراره”.



وأكدت وزارة العدل أمس تسوية أوضاع أكثر من 4746 شخصا خلال العام الماضي في إطار المصالحات المحلية ووفقا للقوانين النافذة ومرسوم العفو رقم 15 ولا سيما في عدد من بلدات وقرى ريف دمشق بهدف اخلائها من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة جميع مؤءسسات الدولة إليها.



ونص مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأى سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

سانا