تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة في اللاذقية بسبب تناولهم سمك البالون

أصيبت عائلة مكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ 24 و65 عاماً في اللاذقية اليوم بحالات تسمم نتيجة تناولهم سمك البالون.



وذكرت مديرة المشفى الوطني باللاذقية الدكتورة سهام محول أنه تم إسعاف المصابين إلى المشفى وأعراض التسمم واضحة عليهم بدرجات متفاوتة كالتنميل في الأطراف والوجه مع وهن عام مبينة أنه تم قبولهم في قسم الإسعاف وتقديم كل الإسعافات اللازمة وهم بحالة مستقرة نسبياً تحت المراقبة والعلاج.



ودعت محول المواطنين إلى عدم تناول سمك البالون نظراً لسميته الشديدة والتي من الممكن أن تحدث شللاً للعضلات التنفسية قد يؤدي إلى الوفاة.



وأوضح أحد أفراد العائلة أنه اشترى فيليه السمك من بائع جوال في ضاحية تشرين ليتبين له فيما بعد أنها شرائح سمك البالون منزوعة الجلد.