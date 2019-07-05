تسمم 10 أشخاص بسبب تناول حلاوة الجبن بين دمشق ومصياف

تسمم 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في مدينة حماة نتيجة شرائهم حلاوة الجبن الفاسدة خلال سفرهم من دمشق وتم اسعافهم إلى مشفى مصياف الوطني.



وبين الدكتور ماهر اليونس مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني أنه “وصلت إلى مشفى مصياف الوطني ١٠ حالات تسمم غذائي من أهالي قرية قرمص في ريف مصياف نتيجة تناول حلاوة الجبن فاسدة أثناء عودتهم من دمشق الى مصياف”.



وأشار يونس إلى أن “المرضى ظهرت عليهم أعراض غثيان وإقياء وألم بطني وإسهال حيث تم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم وتم تخريج معظمهم من المشفى”.



ونوه الدكتور يونس إلى “ضرورة الحذر من تناول المأكولات المكشوفة أو المخزنة بشكل غير مناسب وخاصة في فصل الصيف”.



تنتشر في معظم المحافظات العديد من المحتسمم 10 أشخاص بسبب تناول حلاوة الجبن بين دمشق ومصياف



تسمم 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في مدينة حماة نتيجة شرائهم حلاوة الجبن الفاسدة خلال سفرهم من دمشق وتم اسعافهم إلى مشفى مصياف الوطني.



وبين الدكتور ماهر اليونس مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني أنه “وصلت إلى مشفى مصياف الوطني ١٠ حالات تسمم غذائي من أهالي قرية قرمص في ريف مصياف نتيجة تناول حلاوة الجبن فاسدة أثناء عودتهم من دمشق الى مصياف”.



وأشار يونس إلى أن “المرضى ظهرت عليهم أعراض غثيان وإقياء وألم بطني وإسهال حيث تم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم وتم تخريج معظمهم من المشفى”.



ونوه الدكتور يونس إلى “ضرورة الحذر من تناول المأكولات المكشوفة أو المخزنة بشكل غير مناسب وخاصة في فصل الصيف”.



تنتشر في معظم المحافظات العديد من المحلات والمطاعم التي تبيع الأطعمة المكشوفة والمخزنة بشكل غير مناسب و لا تلتزم بأدنى شروط النظافة.



ويشار إلى أن الأشخاص المصابين بالتسمم كانوا قادمين من دمشق واشتروا حلاوة الجبن من إحدى الاستراحات المنتشرة على الطريق بين دمشق ومصياف.



الخبر