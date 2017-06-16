تسريح 1500 جندي إسرائيلي جراء انتشار مرض جلدي غامض
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تسريح 1500 جندي إسرائيلي جراء انتشار مرض جلدي غامض

أصيب 150 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمرض جلدي غامض وقامت قوات الاحتلال على اثر ذلك بتسريح 1500 جندي.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية نقلا عن مصادر إسرائيلية ان الجنود أصيبوا بطفح جلدي ناتج عن تلوث لم تعرف أسبابه فيما عزل بعضهم وتم استدعاء أطباء مختصين بالتلوث كما تم إخلاء قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة على اثر ذلك.

وأشارت المصادر إلى إصابة الجنود بمرض جلدي معد ما يعني أن عدد الجنود المصابين مرشح للارتفاع مبينة انه إذا لم ينجح الأطباء في علاج الحالات بالسرعة المطلوبة فإن وضعهم سيزداد خطورة حيث يرافق المرض أعراض مثل ارتفاع الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية.

يذكر ان قوات الاحتلال سرحت عام 2009 عشرات الجنود جراء إصابتهم بمرض انفلونزا الخنازير.

وكالات

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