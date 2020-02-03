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تسريبات مدرب المنتخب

في ضوء التسريبات التي تتحدث عن مفاوضات متقدمة بين اتحاد كرتنا والمدرب التونسي نبيل معلول لقيادة منتخبنا الأول في التصفيات المونديالية، يبدو أننا أمام تكرار للطريقة ذاتها في العمل التي ظلت سائدة في الاتحادات السابقة لجهة الشائعات التي تسيطر على أخبار كرتنا دون توضيح رسمي، فالقائمون على كرتنا اتخذوا أسلوب التسريب البطيء للمعلومة، فظهر الحديث عن وصول قريب لمعلول لدمشق قبل أن يتم الكلام عن وصوله فعلياً، ثم دار الحديث عن اتفاق مبدئي قبل أن تصل الأمور إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بعد زيارة خاطفة.

اتحاد الكرة في ملف مدرب المنتخب المقبل كان أمام خيارين: إما أن يعمل وفق قاعدة قضاء الحوائج بالكتمان، أي أنه لا يعلن عن اسم المدرب ولا المفاوضات معه حتى الاتفاق الكامل، أو أن يخرج ببيان رسمي يشير فيه إلى أية مرحلة وصلت المفاوضات، وتفاصيلها الواضحة، لكن الذي جرى ليس مفهوماً نهائياً، فانتظر الشارع الرياضي وأغلب وسائل الإعلام معلومة من زميل “مقرب”، أو من صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ معها مسلسل الاصطياد في الماء العكر، والحديث لا يتوقف عن خلافات مقبلة مع المكتب التنفيذي حول المدرب، والصلاحيات، أو الأمور المالية.

أشرنا في أكثر من مرة إلى أن اتحاد الكرة الجديد مطالب بتغيير طريقة تعامله مع الأمور التي تمس الإعلام، ونأمل أن يكون تشكيل مكتب إعلامي لإنجاز هذا التغيير، لا أن يتحول كما كان سلفه فقط لذر الرماد في العيون، وتبقى بعض الأسماء صاحبة الحقوق الحصرية في الحصول على المعلومة الصحيحة!.

 


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