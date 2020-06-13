تسريبات حول المخطط الأمريكي في لبنان
معلومات نقلها مسؤول في السفارة الفرنسية للسلطات اللبنانية أن لقاء جمع عددا من مسؤولي الاستخبارات (الأمريكية والسعودية والاماراتية والإسرائيلية )عقد في السعودية بطلب من الأمريكيين تم التأكيد فيه على ضرورة الاستفادة القصوى والضرورية من الفترة المتبقية من ولاية ترامب لتحقيق الأهداف التالية :
الدفع في لبنان نحو اضطرابات تؤدي إلى صدامات أهلية لقلب الطاولة على حزب الله وفرض معطيات جديدة تؤدي إلى انتخابات مبكرة يكون عنوانها الرئيسي (نزع سلاح المقاومة.وتطبيق قرارات الشرعية الدولية )
2_استنزاف القوات السورية والروسية في سورية.
3-حرف الأنظار عما يجري في امريكا من تظاهرات حاشدة مناؤة لترامب
ولهذه الغاية تم انشاء غرفة عمليات تشرف عليها المخابرات الأمريكية اوكلت قيادتها إلى السفيرة الأمريكية في بيروت وضمت اليها في وقت لاحق مندوب من المخابرات التركية وذلك لما بات ما يمثله على الأرض اللبنانية من مجموعات صغيرة.
وبناء عليه قامت السفيرة الأمريكية في بيروت بتوجيه دعوات إلى بعض الإعلاميين اللبنانيين (مارسيل غانم ، ديما صادق ، راشيل كرم ، نديم قطيش. مسؤول الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية وإعلاميين آخرين ، زودوا بالتعليمات المطلوب منهم للعمل عليها والبدء ببث بذور الفتنة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين ثم ببث بذور الفتنة المذهبية ببن السنة والشيعة.
وفي موازاة هذا اللقاء كان لقاء آخر السفيرة الأمريكية جمع عدد من السياسين المناوئين لحزب الله منهم (نديم الجميل، سامي الجميل ، فارس سعيد،سمير جعجع ، وائل ابو فاعور ، أحمد الحريري ، مندوب عن الكتلة الوطنية ، أشرف ريفي ، مندوب عن بهاء الحريري ، مندوب عن حزب سبعة ،وآخرين من الشيعة ممن قد يساعدون في إذكاء الفتنة في مناطقهم .
-ما هو المطلوب منهم.
الإكثار من الظهور الإعلامي والتركيز على سلاح حزب الله وتنفيذ القرارات الدولية.
2-الأعداد لتظاهرة ضخمة يكون عنوانها الظاهر المطالب المعيشية وذلك لتأمين أكبر مشاركة شعبية خاصة من بيئة حزب الله. ثم خلال التظاهرة ترفع الشعارات المنددة بحزب الله وسلاحه.
3_استمالة عددا من كوادر التيار الوطني الحر للمشاركة في التظاهرة والدعوة اليها.
4-السير بالتظاهر ة نحو المناطق الشيعية وترداد شعارات مذهبية (شتم الإمام علي ، حسن نصرالله و نبيه بري ، شتم الزهراء)
ويجب الاسطدام مع شباب خندق الغميق.
5-القيام بالاعتداء على المؤسسات الحكومية والخاصة وتكسير المحلات لأحداث أكبر فوضى ممكنة بغية أشغال القوى الامنية. (ولهذه الغاية سيتم استقدام عددا من الشبان من طرابلس وسيرسم لهم خريطة تحركهم الميدانية ).
6-سيتم الاستعانة ببعض تجار المخدارات في المناطق الشيعية للاصطدام بالتظاهر.
7 . سيكون هناك حشد من الوسائل الإعلامية العالمية والمحلية لنقل التحركات واستغلالها محليا ودوليا.
8-التمويل مؤمن من السيد بهاء الحريري.
أوكل امر الاشراف على التنفيذ للتركي والمتابعة إلى الحزب التقدمي والقوات اللبنانية والمستقبل .الذين لم يرفضوا المشاركة ولكن كان لهم تحسس من التركي ، فطلبوا آمهالهم بعض الوقت لمراجعة راعيهم السعودي والاماراتي فكان جوابهم بشكل موارب (سنتر ك لقواعدنا حرية الاختيار من المشاركة أو عدمها )إنما ضمنا سنوعز لانصارنا بالمشاركة .-
هنا طلبت السفيرة الأمريكية من بعض المشاركين مغادرة القاعة وابقت على سامي ونديم الجميل سمير جعجع فارس سعيد وائل ابو فاعور احمد الحريري ومندوب بهاء الحريري وأشرف ريفي وقالت أما الجزء الثاني من الخطة هو.
سيكون هناك عددا الشبان في مناطق (طريق الجديدة، عين الرمانة، السعديات، الناعمة ، خلدة ، الجية ) مزودين بالسلاح للمباشرة في الهجوم وإطلاق النار على المناطق الشيعية والسيارات العائدة الى الضاحية الجنوبية والجنوب بحجة شتم السيدة عائشة
ثم سيقوم من جانب المناطق الشيعية عددا من تجار المخدرات بشتم السيدة عائشةوالرد على إطلاق النار كما سيقوم شبان من عين الرمانة بإطلاق النار نحو الشياح بحجة شتم الرئيس بشير الجميل واذا تدخل الجيش سيتم التعامل معه.
هنا قال أبو فاعور نحن سنقطع طريق خلدة فقط ولن ننزل بسلاحنا فالوضع السياسي في البلد وقوة حزب الله سوف تعرضنا لخسارة لا نتحملها.
تدخلت السفيرة حاولت إقناعه قال لها وليد بك يرفض هذه المشاركة ولكن إذا نجحت الخطة ولم يستطيع الجيش السيطرة على الوضع وفلت الوضع الأمني ساعةءذا سننزل بسلاحنا بحجة حماية مناطقنا،وكذلك كان موقف جعجع والمستقبل.
أما العناصر المولجة بإطلاق النار على المتظاهرين والمناطق الشيعية فهي من طرابلس تابعة للمخابرات التركية وعددا من أنصار بهاء الحريري