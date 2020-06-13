تسريبات حول المخطط الأمريكي في لبنان

معلومات نقلها مسؤول في السفارة الفرنسية للسلطات اللبنانية أن لقاء جمع عددا من مسؤولي الاستخبارات (الأمريكية والسعودية والاماراتية والإسرائيلية )عقد في السعودية بطلب من الأمريكيين تم التأكيد فيه على ضرورة الاستفادة القصوى والضرورية من الفترة المتبقية من ولاية ترامب لتحقيق الأهداف التالية :

الدفع في لبنان نحو اضطرابات تؤدي إلى صدامات أهلية لقلب الطاولة على حزب الله وفرض معطيات جديدة تؤدي إلى انتخابات مبكرة يكون عنوانها الرئيسي (نزع سلاح المقاومة.وتطبيق قرارات الشرعية الدولية )

2_استنزاف القوات السورية والروسية في سورية.

3-حرف الأنظار عما يجري في امريكا من تظاهرات حاشدة مناؤة لترامب

ولهذه الغاية تم انشاء غرفة عمليات تشرف عليها المخابرات الأمريكية اوكلت قيادتها إلى السفيرة الأمريكية في بيروت وضمت اليها في وقت لاحق مندوب من المخابرات التركية وذلك لما بات ما يمثله على الأرض اللبنانية من مجموعات صغيرة.