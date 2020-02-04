تسريبات جديدة حول جهاز بلايستيشن PS5 القادم

كشفت تسريبات جديدة عن المزيد من التفاصيل حول أهم ميزة لأجهزة بلايستيشن PS5 الجديدة من سوني.



ومن المفترض أن تحتوي كل من Xbox Series X وPS5 على المكونات الأساسية نفسها من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.



وستقدم المنصتان أداءً مماثلاً، لكن قد يكون لدى سوني ميزة متفوقة على Xbox عندما يتعلق الأمر بسرعة التخزين، وذلك على الرغم من أن كلا الجهازين سيحتويان على محركات أقراص صلبة سريعة.



وبغض النظر عن أن سوني ومايكروسوفت لم تتحدثا علناً عن مقدار مساحة التخزين المدمجة في كل منصة، إلا أن سوني كشفت أنها تعيد التفكير في طريقة تثبيت اللعبة من أجل تحرير أكبر مساحة تخزين ممكنة.



وفي الوقت نفسه، ستسمح المنصات الجديدة بتجربة أكثر ثراء في الرسومات والألعاب، وسيدعم جهاز PS5 أقراص بسعة 100 غيغابايت، لذا لا تتفاجأ برؤية ألعاب PS5 المستقبلية قد تشغل مساحة أكبر من ألعاب PS4.



كما أشار تسريب صادر منذ بضعة أيام إلى أن مجموعات مطوري PS5، التي يستخدمها كبار المطورين، تحتوي على 1 تيرابايت من سعة محركات أقراص الحالة الصلبة SSD، مما قد يكون مؤشراً على الحد الأدنى لمساحة تخزين الإصدارات النهائية من PS5 الجديد، فيما قال تقرير آخر منفصل إن سوني تعمل على تقديم ما يصل إلى 2 تيرابايت من السعة التخزينية.



وبحسب موقع LetsGoDigital، فقد عثرت المدونة الهولندية على علامات تجارية لثلاث أجهزة SSD من سامسونغ، بما في ذلك Unstoppable Speed وNVMe SSD 980 EVO وNVMe SSD 980 QVO. وبالرغم من أنه لا يوجد ذكر لاسم سامسونغ بأي مكان في الوثائق التي تم تقديمها لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO، إلا أن الأسماء متطابقة تقريباً مع طريقة تسمية منتجات سامسونغ.



إلى ذلك تشير LetsGoDigital إلى أنه من غير المحتمل أن تتضمن PS5 محركات أقراص 980 EVO الأكثر تكلفة. وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن تتضمن طراز 980 QVO من سامسونغ، وهو ما قد يفسر سبب تأجيل سامسونغ للإعلان عن هذه المنتجات وتسجيلها فقط ضمن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. كما يمكن أن يكون قرص 980 QVO أرخص بكثير من قرص 980 EVO، الأمر الذي يساعد سوني في الحفاظ على سعر PS5 عند 500 دولار.