تسريب وثيقة سرية لكوشنر عن صفقة القرن.. شاهد!

نشرت مجلة “فورين بوليسي”، عن وثيقة سرية، تكشف عن جزء جديد من صفقة القرن التي ستلعن عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد شهر رمضان المقبل.



وبحسب الوثيقة، التي أرسلها جاريد كوشنر، مستشار ترامب، في 11 كانون الثاني/ يناير 2018، شدد فيها على ضرورة حل وكالة الأونروا، وإيقاف المساعدات عن الوكالة الأممية بشكل كامل.



وقال كوشنر في رسالته: “هدفنا ليس الإبقاء على الأمور كما هي بل تحسينها بشكل كبير ولتحقيق هذا الهدف علينا المخاطرة بكسر أمور أخرى”.



وروّج كونشر في أروقة البيت الأبيض، لفكرة ضرورة وقف المساعدات عن الفلسطينيين، وإلغاء عمل الأونروا في المناطق العربية، واستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في تلك الدول التي يقيمون فيها، وإقناع السلطة بتولي المسؤولية عن الفلسطينيين الذين يقطنون في غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأوضح في رسالته المسربة، التي أرسلها عبر البريد الالكتروني، لكبار المسؤولين في البيت الأبيض، على ضرورة حل وكالة الأونروا على أساس أنها فاسدة، ولا تساهم في عملية التسوية في المنطقة.



ولفتت المجلة، إلى أن رسالة كوشنر السرية التي لم تنشر بالكامل، توفر التوجهات الواضحة للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، بشأن أخذ أكثر القضايا حساسية، وهي قضية حق العودة، والتي تثير الانقسام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعكس حقيقة تحيز كوشنر لدولة الاحتلال في هذه القضية.



وكان مصدر مطلع قال إن المستشار في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، قال لمجموعة من السفراء، إن “الصفقة” ستعلن بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالانتخابات.وفي وقت سابق، قال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، إن بلاده تتخذ تدابير وقائية، تحسبا لمعارضة الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.



ولم يفصح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، عن طبيعة هذه التدابير.

مجلة “فورين بوليسي”