تسريب أسئلة جامعية يطيح بعميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق!!

قالت مصادر إعلامية أنه خلال امتحانات الاسبوع الماضي لكلية الاقتصاد تم تسريب أسئلة مادة ” الإدارة الاستراتيجية ”التي يدرّسها الدكتور “مجد صقور” ووصل إلى هاتف رئيس جامعة دمشق “ماهر قباقيبي” نسخة عنها قبل بدء الامتحان ،والذي بدوره أوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية إلى القاعة للتحقق من صحة الرسالة .



عند توزيع الأسئلة ضمن قاعة الامتحان بعد فتح الظرف المغلق الوارد من مدرس المادة تأكد نائب رئيس الجامعة من المطابقة الحرفية للأسئلة المسربة عندها تم سحب الأوراق واستبدال نموذج الاسئلة ،وتم فتح تحقيق بالحادثة لم تصدر نتائجه بعد .



منذ ذلك اليوم والتصريحات الرسمية غائبة من قبل المعنيين إلا أن المؤكد زيارة ميدانية قام بها وزير التعليم العالي للكلية في اليوم التالي للحادثة تلاها صدور قرار بإعفاء عميد الكلية عدنان غانم وتكليف أكرم حوراني بتسيير أمور كلية الاقتصاد دون أن يتضح إن كان للعميد أي دور سواء بالتسريب أو تقصير إداري أم لا يوجد ضده شيء .

مدرس المادة مجد صقور رفض “نهائيا” التصريح لموقعنا حول الحادثة وهدد بالمسائلة في حال النشر بعد أن استفزه الاستفسار عن الأمر





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