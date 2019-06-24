بتاريخ 22 -6-2019 تم الإعلان عن وجود تسرب نفطي بمنطقة المصب البحري في بانياس فقامت ورشة الغطاسين التابعة للشركة السورية لنقل النفط بالكشف تحت الماء على الخطوط البحرية للمرابط في منطقة التلوث ليتبين وجود اعتداء على خمسة خطوط عائدة للمرابط الثاني والثالث والرابع أدت لخروجها عن الخدمة .

على الفور باشرت الورش المختصة في وزارة النفط بالإصلاحات الاسعافية فور الانتهاء من تقدير الضرر وسيتم خلال ساعات قليلة استئناف العمل في المصب كما كان عليه سابقاً.



إن وزارة النفط و الثروة المعدنية جنباً الى جنب مع بواسل الجيش العربي السوري والشعب السوري الصامد مستمرة بالعمل على تأمين الطاقة للقطر مهما اختلفت وتعددت أساليب الحصار و الاعتداء .