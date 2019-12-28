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تسديد الفواتير خلال 2020 سيكون الكترونياً

تعتزم الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تطبيق نظام الدفع الالكتروني للفواتير والمستحقات في سوريا خلال عام 2020.

وذكر مدير الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملوك أنه سيتم تطبيق آلية الدفع الالكتروني خلال الربع الأول من 2020.
وبين ملوك أن خدمات الشركة باتت جاهزة ، وسيكون بإمكان المواطنين تسديد مستحقاتهم من الفواتير المتعددة والالتزامات الاخرى عن طرق نظام الدفع الالكتروني.


وعن آلية تطبيق ذلك ، لفت ملوك إلى وجود تطبيقات خاصة بالاعتماد على حسابات المواطنين البنكية ، والبداية مع خدمات دفع فواتير المياه و الكهرباء والاتصالات ، ومخالفات السير والرسوم المالية ، وبعض معاملات مديريات النقل .


وستوفر المصارف في سوريا عدة قنوات ليتمكن المواطنين من الوصول لتلك الخدمة منها عبر الهاتف النقال من خلال التطبيقات المخصصة لها، كما سيتم توفير قناة “الانترنت بنك”.


يذكر أن الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية سبق وكشفت عن مشروع لإصدار بطاقة الكترونية على غرار البطاقة الذكية تسمى “بطاقة الخدمات الالكترونية” تقدم خدمات عدة مثل خدمات اللقاحات أو صرف أدوية الأمراض المزمنة.