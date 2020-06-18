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تسجيل 9 إصابات مخالطة للمرأة السبعينية التي توفيت أمس بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين للمرأة السبعينية التي توفيت أمس مايرفع عدد المصابين بالفيروس في سورية إلى 187.

وذكرت وزارة الصحة في بيان انه بعد وفاة المرأة السبعينية أمس والتي تبين أنها مصابة بفيروس كورونا قامت فرق الترصد والتقصي بمتابعة الأشخاص المخالطين للمرأة في محافظة القنيطرة وحصرهم وإجراء المسوحات اللازمة فتبين إصابة 9 وتم عزلهم جميعاً في مشفى قطنا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة سبعينية راجعت مشفى المواساة بشكوى مشاكل تنفسية ادخلت على اثرها إلى العناية المشددة وكانت تعاني أيضاً من أمراض القلب والضغط والسكري ومشاكل كلوية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 187 شفيت منها 78 إصابة وتوفيت 7 حالات. 


ودعت الوزارة المواطنين إلى التزام الإجراءات الاحترازية الصحية وعدم إهمالها حفاظاً على صحتهم وعلى السلامة العامة. 
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.