تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في سورية إلى 219.



وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى الآن 219 إصابة شفي منها 83 وتوفيت 7 حالات.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.



وأوضحت وزارة الصحة بأن تسجيل إصابات فيروس كورونا الـ 15 الأخيرة جاء نتيجة متابعة فرق الترصد والتقصي لـ مخالطي حالات مؤكدة سابقة ومحيطهم في دمشق وريفها ومعظم الحالات المسجلة لا تظهر عليها أي أعراض ويتم عزلها فورا والمتابعة الطبية لها.



كما بينت الوزارة أن تسجيل مزيد من الإصابات المحلية يؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية وتجنب أماكن الازدحام والتجمعات لاسيما كبار السن و المرضى المزمنين.