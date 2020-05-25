تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية ارتفع إلى 70 إصابة شفيت منها 37 وتوفيت 4 حالات.



يشار إلى أنه وفق وزارة الصحة لم تسجل أي أصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري فيما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.