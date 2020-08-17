تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٧٦٤. وأكدت الوزارة شفاء ٨ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٢٥. وأشارت الى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٨.
توزع الإصابات بفيروس كورونا والوفيات وحالات الشفاء المسجلة يوم الاثنين ١٧ آب ٢٠٢٠ حسب وزارة الصحة:
=الإصابات:
١٨ في حلب
١٧ في اللاذقية
١٢ في دمشق
٩ في السويداء
١٠ في حمص
٨ في ريف دمشق
٦ في حماة
٥ في الحسكة
٢ في طرطوس
=الوفيات
١ في حماة
١ في دمشق
١ في حمص
١ في حلب
=حالات الشفاء
٢ في دمشق
٢ في طرطوس
١ في ريف دمشق
١ في حلب
١ في حمص
١ في السويداء