تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٧٦٤. وأكدت الوزارة شفاء ٨ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٢٥. وأشارت الى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٨.

توزع الإصابات بفيروس كورونا والوفيات وحالات الشفاء المسجلة يوم الاثنين ١٧ آب ٢٠٢٠ حسب وزارة الصحة:


=الإصابات:

١٨ في حلب 

١٧ في اللاذقية

 ١٢ في دمشق

 ٩ في السويداء

 ١٠ في حمص

٨ في ريف دمشق

 ٦ في حماة

٥ في الحسكة

٢ في طرطوس


 =الوفيات 

١ في حماة 

١ في دمشق

 ١ في حمص 

١ في حلب  

 

=حالات الشفاء 

٢ في دمشق 

٢ في طرطوس

 ١ في ريف دمشق

 ١ في حلب

 ١ في حمص

 ١ في السويداء