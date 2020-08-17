أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٧٦٤. وأكدت الوزارة شفاء ٨ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٢٥. وأشارت الى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٨.



توزع الإصابات بفيروس كورونا والوفيات وحالات الشفاء المسجلة يوم الاثنين ١٧ آب ٢٠٢٠ حسب وزارة الصحة:



=الإصابات:



١٨ في حلب

١٧ في اللاذقية

١٢ في دمشق

٩ في السويداء

١٠ في حمص

٨ في ريف دمشق

٦ في حماة

٥ في الحسكة

٢ في طرطوس



=الوفيات



١ في حماة

١ في دمشق

١ في حمص

١ في حلب

=حالات الشفاء



٢ في دمشق

٢ في طرطوس

١ في ريف دمشق

١ في حلب

١ في حمص

١ في السويداء