الدفاع الروسية: 17خرقاً لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية
أميركا تدعم أكثر من 70 بالمئة من ديكتاتوريات العالم بذريعة "تعزيز الديمقراطية" !!
اختراع سوري جديد : مفاعل لإنتاج الهيدروجين كبديل عن الغاز المنزلي
«داعش» يهاجم طريق السخنة ــ دير الزور، و«التحالف» يعزز نقاطه في وادي الخابور
بوتين في أنقرة: تهدئة في إدلب؟ أردوغان يتوعد بإفشال مخططات التقسيم
الجعفري: الأمريكيون فعلوا كل ما بوسعهم لمنع الجيش العربي السوري من تحرير دير الزور
وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم مقتل 150 مدنياً بقصف الطيران الروسي في محافظة إدلب
موسكو: مشروع دولة “داعش” على وشك الانهيار
الطيران الروسي يفشل هجوماً مباغتاً لـ “جبهة النصرة” في عقيربات (فيديو)
“داعش” يقتل مخرج أفلام بريطاني أثناء عمله في سوريا
قلق روسي من تحرك “الجيش الحر” بحرية في مناطق سيطرة “داعش”
وسائل إعلام : عمّان بصدد فتح معبر نصيب الحدودي بموافقة المعارضة أو من دونها
المعلم :في حال لم تنفع الدبلوماسية مع أمريكا.. لنا خيارات أخرى
أكثر من 92 بالمئة صوتوا لمصلحة انفصال كردستان عن العراق
ماذا تفعل المطاعم ببقايا طعام زبائنها؟!

تسجيل صوتي يدحض مقتل البغدادي

حث زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، أنصاره على «الثبات ومواصلة القتال»، وذلك في أول تسجيل صوتي ينسب لهتسجيل صوتي يدحض مقتل البغدادي منذ قرابة عام، وجاء التسجيل، الذي تضمن مواعظ دينية وخطاباً تحفيزياً لأنصار «داعش»، بعد ورود تقارير عديدة عن مقتل البغدادي، إذ كان آخر تسجيل صوتي منسوب له في أوائل تشرين الثاني 2016، قبل أسبوعين على بدء معركة الموصل. ولم يتضح تاريخ التسجيل الذي بثته «مؤسسة الفرقان» المرتبطة بالتنظيم، غير أن البغدادي أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا الشمالية لكل من الولايات المتحدة واليابان. وطالب بتكثيف «الضربات تلو الضربات» ضد «مراكز إعلام أهل الكفر ودُور حربهم الفكرية».

وبدا لافتاً أنه لم يتطرق إلى خسائر التنظيم خلال المعارك في سوريا والعراق. بدوره، قال المتحدث باسم «التحالف الدولي» رايان ديلون، إنه يجري «فحص التسجيل وفحص ما إذا كان يحتوي على أي إشارة إلى مكان البغدادي». وأضاف رداً على سؤال حول مصير البغدادي، أنه «في غياب أدلة موثوق بها على وفاته، لا نزال نعتقد بأنه على قيد الحياة».

المصدر: الأخبار

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.