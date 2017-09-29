تسجيل صوتي يدحض مقتل البغدادي

حث زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، أنصاره على «الثبات ومواصلة القتال»، وذلك في أول تسجيل صوتي ينسب له منذ قرابة عام، وجاء التسجيل، الذي تضمن مواعظ دينية وخطاباً تحفيزياً لأنصار «داعش»، بعد ورود تقارير عديدة عن مقتل البغدادي، إذ كان آخر تسجيل صوتي منسوب له في أوائل تشرين الثاني 2016، قبل أسبوعين على بدء معركة الموصل. ولم يتضح تاريخ التسجيل الذي بثته «مؤسسة الفرقان» المرتبطة بالتنظيم، غير أن البغدادي أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا الشمالية لكل من الولايات المتحدة واليابان. وطالب بتكثيف «الضربات تلو الضربات» ضد «مراكز إعلام أهل الكفر ودُور حربهم الفكرية».

وبدا لافتاً أنه لم يتطرق إلى خسائر التنظيم خلال المعارك في سوريا والعراق. بدوره، قال المتحدث باسم «التحالف الدولي» رايان ديلون، إنه يجري «فحص التسجيل وفحص ما إذا كان يحتوي على أي إشارة إلى مكان البغدادي». وأضاف رداً على سؤال حول مصير البغدادي، أنه «في غياب أدلة موثوق بها على وفاته، لا نزال نعتقد بأنه على قيد الحياة». المصدر: الأخبار