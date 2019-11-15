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تسجيل صوتي للبغدادي: “رجال الدولة لم يقفوا إلى جانبي”

قال “المرصد” المعارض ، إنه حصل على تسجيل صوتي لمتزعم تنظيم “داعش” السابق أبو بكر البغدادي، تم تسجيله خلال شهر أيلول 2018 وكان مرسلاً إلى خلايا التنظيم في “دير الزور”.

وبحسب “المرصد”، عُثر على تسجيل الصوتي خلال مداهمة نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية” على مقر لأحد خلايا التنظيم في سبتمبر 2018، حيث تبين بعد فحص التسجيل الصوتي أن المتحدث فيه هو أبو بكر البغدادي.

وكان “البغدادي” يلقي اللوم في التسجيل على مسلحي تنظيم “داعش” في الخسائر الفادحة التي تعرض لها “التنظيم”، مضيفاً: “لو كانوا قاتلوا كالعراقيين في صفوف التنظيم لما حدث كل هذا.. لكن رجال الدولة لم يقفوا إلى جانبي.. وانقسم الناس بسبب فتاوى التكفير والمرتدين والمستترين خلف دعوة الإمام، فانشغل الناس بأمور الدنيا وتشويه سمعة الآخرين من أجل المال.. حسبنا الله ونعم الوكيل” (حسب كلامه).

وفي خلفية صوت “البغدادي”، يتحدث أتباعه ومساعدوه في محاولة لتهدئته، حيث يقولون: “دولة الإسلام باقية..”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ادعى في نهاية الشهر الفائت بتمكن الولايات المتحدة من قتل متزعم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي وسط تشكيك من قبل روسيا بصحة الرواية الأمريكية.

وتمكن الجيش العربي السوري بالتعاون مع حلفائه في عام 2018 من استعادة مساحات واسعة كانت تحت سيطرة التنظيم في البادية السورية، حيث أفادت تقارير بأن زعيم التنظيم انتقل خلال تلك العمليات العسكرية إلى مناطق شرق الفرات السوري التي كانت تخضع لسيطرة الولايات المتحدة قبل أن ينتقل منها إلى ريف إدلب الغربي بالقرب من الحدود السورية التركية.