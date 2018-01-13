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تسجيل زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء بالعالم بنسبة 8.2 بالمئة في 2017

 

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الجمعة، أن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بنسبة 8,2 في المئة عام 2017 بالمقارنة مع 2016.
وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ معدله 174,6 نقطة في 2017، في أعلى معدل سنوي منذ 2014.
وفي ديسمبر وحده سجل المؤشر، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية، 169,8 نقطة، بتراجع 3,3 في المئة عن نوفمبر بحسب بيان للمنظمة.
وتابع البيان أن التراجع من شهر إلى آخر كان "نتيجة تراجع حاد على صعيد الزيوت النباتية ومشتقات الألبان"، لكن أسعار كل فئات المواد الغذائية باستثناء السكر سجلت ارتفاعا على مدى العام.
وكان المؤشر الفرعي لمشتقات الألبان سجل أسرع نسبة ارتفاع مع زيادة بـ31,5 في المئة على مدى عام.
أما مؤشر أسعار الزيوت النباتية فارتفع بنسبة 3 في المئة، بينما كانت هذه النسبة 3,2 في المئة لسعر الحبوب و9 في المئة لأسعار اللحوم بالمقارنة مع مستويات العام 2016.
في المقابل، تراجعت أسعار السكر بمعدل 11,2 في المئة في العام 2017 بالمقارنة مع 2016 "بفضل محصول قوي في البرازيل أكبر منتج في العالم"، بحسب بيان الفاو.

b2b

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