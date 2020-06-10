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تسجيل إصابتين جدد بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق

أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين مخالطتين بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 146 إصابة.

وأشارت الوزارة  إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ حتى اليوم 146 شفي منها 62 وتوفيت 6 حالات.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.