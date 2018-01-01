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تساقط ثلوج بنفسجية على مدينة بطرسبورغ!

تساقط ثلوج بنفسجية على مدينة بطرسبورغ!

 

عثر على آثار ثلج أزرق وبنفسجي اللون في أحد أحياء مدينة بطرسبورغ الروسية، ويقوم الخبراء في إدارة "روس بريرود نادزور" (الرقابة على الطبيعة) بتحليل تلك الظاهرة الغامضة.

وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن الثلج الذي عثر عليه على رصيف أحد الشوارع يحمل ظلا أزرق فاتحا. أما الثلج الذي اكتشف بالقرب من بناية مهجورة في حي آخر للمدينة فبلون بنفسجي.

يذكر أن ظهور الثلج الملون لا يعد ظاهرة نادرة في روسيا. وكانت صناعة المواد الغذائية سببا لسقوط الثلج الأزرق عام 2015 في مدينة تشيليابينسك بإقليم الأورال الروسية. أما مقاطعة أرخانغيلسك بشمال روسيا، فشهدت عام 2013 سقوط ثلج أحمر اللون. وشهدت المحافظة نفسها عام 2008 سقوط ثلج أصفر.

وقال العلماء حينها إن سبب ذلك يعود إلى الرياح الموسمية التي أتت بجسيمات صغيرة من النباتات والرمال والغبار من سهوب روسيا الجنوبية.

المصدر: إنترفاكس

 

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