الإسرائيليون يتحدثون عن علاقات سرية مع دول عربية
ترامب وجّه بضرب سوريا بلا أدلّة
الناتو: التهديد الروسي يتزايد على جميع الجبهات
الرئيس الأسد وعائلته يزورون عدداً من جرحى الجيش العربي السوري في قراهم بريف حماة
آخر التطورات الميدانية في دير الزور
الطيران الأمريكي يقتل 16 رقاويا كانو ينقلون الماء من الفرات
شهداء وجرحى باعتداء إسرائيلي على فوج الجولان بالقنيطرة
السيطرة على منطقة الضليعيات على مشارف الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور والقضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش”
تشغيل بئر أبو رباح 16 الغازي بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف متر مكعب يوميا
استشهاد طفل واصابة 12 غالبيتهم نساء واطفال في قصف للتحالف على الرقة
عضوة سابقة بـ"الائتلاف":الجيش السوري هو الوحيد القادر على إعادة تنظيم سوريا
شقيقة وزير قطري: أخي كان يدير ملف تسليح الارهابيين
عملية دهس في مدينة نيوكاسل البريطانية تستهدف مسلمين يحتلفون بالعيد
العراق: إحباط 3 هجمات إرهابية على مواقع أمنية وعسكرية في ديالى
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع النوري بحماة.

تسارع ارتفاع منسوب مياه البحار

كشف فريق من العلماء أمس أن ارتفاع منسوب مياه البحار في أنحاء العالم تسارع منذ التسعينيات مع ارتفاع درجات الحرارة حيث أدى ذوبان الغطاء الجليدي في منطقة غرينلاند إلى صب مزيد من المياه في المحيطات.

وأوضح فريق من علماء من الصين واستراليا والولايات المتحدة بحسب “رويترز” أن المعدل السنوي لارتفاع منسوب مياه البحار ارتفع إلى 3ر3 مليمتر في عام 2014 حيث سيصل إلى 33 سنتيمترا إن ظل على نفس المستوى خلال مئة عام مقارنة بمنسوب 2ر2 مليمتر في عام 1993.

وصعد منسوب مياه البحار بنحو 20 سنتيمترا في القرن الماضي ويتوقع كثير من الدراسات العلمية تسارعا مطردا خلال القرن الحالي في ضوء ذوبان مزيد من الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بسبب النشاط البشري.

وقال الباحثون في دورية “نيتشر كلايمت تشينج” العلمية: إن تأكيد تسارع الارتفاع في منسوب مياه البحار “يبرز أهمية وضرورة إيجاد سبل لتقليل الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض وحماية السواحل المنخفضة”.

وذكرت الدراسة أن ذوبان الصفحة الجليدية في غرينلاند مسؤول عن أكثر من 25 بالمئة من الزيادة في منسوب مياه البحار في عام 2014 مقارنة مع خمسة بالمئة فقط في 1993.

ومن بين المصادر الكبرى الأخرى فقد قمم جليدية من الهيمالايا إلى الإنديز وذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية والزيادة الطبيعية في مياه المحيطات.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.