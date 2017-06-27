تسارع ارتفاع منسوب مياه البحار

كشف فريق من العلماء أمس أن ارتفاع منسوب مياه البحار في أنحاء العالم تسارع منذ التسعينيات مع ارتفاع درجات الحرارة حيث أدى ذوبان الغطاء الجليدي في منطقة غرينلاند إلى صب مزيد من المياه في المحيطات.



وأوضح فريق من علماء من الصين واستراليا والولايات المتحدة بحسب “رويترز” أن المعدل السنوي لارتفاع منسوب مياه البحار ارتفع إلى 3ر3 مليمتر في عام 2014 حيث سيصل إلى 33 سنتيمترا إن ظل على نفس المستوى خلال مئة عام مقارنة بمنسوب 2ر2 مليمتر في عام 1993.



وصعد منسوب مياه البحار بنحو 20 سنتيمترا في القرن الماضي ويتوقع كثير من الدراسات العلمية تسارعا مطردا خلال القرن الحالي في ضوء ذوبان مزيد من الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بسبب النشاط البشري.



وقال الباحثون في دورية “نيتشر كلايمت تشينج” العلمية: إن تأكيد تسارع الارتفاع في منسوب مياه البحار “يبرز أهمية وضرورة إيجاد سبل لتقليل الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض وحماية السواحل المنخفضة”.



وذكرت الدراسة أن ذوبان الصفحة الجليدية في غرينلاند مسؤول عن أكثر من 25 بالمئة من الزيادة في منسوب مياه البحار في عام 2014 مقارنة مع خمسة بالمئة فقط في 1993.



ومن بين المصادر الكبرى الأخرى فقد قمم جليدية من الهيمالايا إلى الإنديز وذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية والزيادة الطبيعية في مياه المحيطات.

وكالات