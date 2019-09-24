تزويد فروع المصرف الزراعي في السويداء ببذار القمح المغربل والمعقم

سلم فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء فروع المصرف الزراعي التعاوني في شهبا وصلخد والقريا نحو 350 طنا من بذار القمح المغربل والمعقم بغية تسليمها للمزارعين.



وأشار مدير فرع إكثار البذار المهندس وائل الطويل إلى أن بيع البذار عبر فروع المصرف الزراعي يتم إما نقدا أو بموجب قرض للحاصلين على وثائق التنظيم الزراعي إضافة إلى مواصلة البيع المباشر أيضا من مستودعات الفرع.



ولفت الطويل إلى مواصلة فرع إكثار البذار عمليات الغربلة والتعقيم لبذار القمح المستلمة للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المغربلة منها لتأمين احتياجات الخطة الزراعية لغاية تاريخه نحو 450 طنا.



وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار فتح خلال الشهر الحالي باب التعاقد مع المزارعين لزراعة مساحات من القمح صنفي “شام ثلاثة” و”دوما واحد” للموسم الحالي بهدف تنفيذ الخطة الإنتاجية.