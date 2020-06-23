تزويد صالات السورية للتجارة بتجمع جديدة الفضل بالمواد الغذائية

أكد مدير فرع السورية للتجارة في القنيطرة فراس مهاوش دعم صالة تجمع جديدة عرطوز الفضل بكمية ١٥ طناً من المواد التموينية والغذائية.



وبيّن أنه تم تزويد التجمع برز وشاي ومعلبات متنوعة وحلاوة ومعكرونة وشعيرية والمنظفات بجميع أنواعها وغيرها من المواد وبأسعار تنافسية، مضيفاً: إنه تم رفد الصالة بعدد من العاملين من أجل منع الازدحام وتسهيل حصول المواطنين على المواد.



وأشار مهاوش إلى التنسيق مع الجهات المعنية واللجان المحلية بتجمع الفضل من أجل دعم وتزويد الصالة بالمواد المطلوبة من الأهالي وحسب الحاجة، منوهاً بأن جميع المواد متوافرة وبكميات كافية.



ولفت مدير السورية إلى الإقبال الكبير من أبناء القنيطرة حيث تشهد صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ازدحاماً لافتاً على المواد الغذائية والتموينية وذلك بسبب ثبات أسعارها.



الوطن