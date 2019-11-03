تزايد الرفض الشعبي في واشنطن لسياسة ترامب

يتزايد الرفض الشعبي لسياسات ومواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ضاعفت من المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة المثقلة أصلا بإرث طويل من الحروب والانتهاكات بحق شعوب الدول الأخرى.



وفي هذا السياق واجه ترامب هتافات مناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك بعد ستة أيام على موقف مماثل بملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.



وذكرت وكالة فرانس برس أن دخول ترامب إلى قاعة “ماديسون سكوير غاردن” أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع كما أدى حضوره إلى تظاهرة أمام الصالة الشهيرة رفع المتظاهرون خلالها لافتات كتب عليها “ترامب وبنس اخرجا الآن” و”اسجنوه”.



وكان ترامب واجه موقفا مماثلا الأحد الماضي عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.



إلى ذلك قابل سكان مدينة نيويورك إعلان ترامب في تغريدة على تويتر أنه سيجعل من مجمعه الفندقي في مارا لاغو بولاية فلوريدا مقرا لإقامته بدلا من شقته في قمة برج ترامب بالكثير من الارتياح.



وكتب حاكم الولاية أندرو كومو على تويتر “ارتحنا منك” وأضاف “بأي حال لم يكن دونالد ترامب يدفع ضرائب هنا… إنه لك بالكامل يا فلوريدا”.



بدورهم أبدى عدد من سكان نيويورك ارتياحهم لرحيل ترامب عن مدينتهم مشيرين إلى أنه يثير الكثير من المشاكل.



وكشف استطلاع جديد للرأى نشرت نتائجه قبل يومين أن نحو نصف الاميركيين يؤيدون عزل ترامب.



ويأتي ذلك بعد أن كان مجلس النواب الأميركي صدق قبل أيام على قرار يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل ترامب حيث صوت المجلس بأغلبية 232 مقابل معارضة 196 صوتا وهو أول تصويت رسمى للمجلس في معركة قد تمتد حتى الانتخابات الرئاسية عام 2020.