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ترويج مخدرات وسط دمشق

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على أحد مروجي المواد المخدرة في محلة (الشعلان)، وبتحري منزله عُثر فيه على كمية / 700 / سبعمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، و /2/ غرامين من مادة الكوكائين المخدر، و/130/ مائة وثلاثون حبة مخدرة من أنواع مختلفة، وميزان الكتروني لوزن المادة المخدرة.

كما تم إلقاء القبض على شخص آخر كان يود شراء كمية من المواد المخدرة من المقبوض عليه وضبط بحوزته مبلغ /90.000/ تسعون ألف ليرة سورية ثمن المواد المخدرة.
ومازالت التحقيقات مستمرة معهما، لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .