ترهيب في انتخابات «بيدا» بالشمال

أجرت «الإدارة الذاتية» الكردية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي «بيدا»، المستقوي بواشنطن، في مناطق بشمال البلاد «مسرحية» انتخابات، كخطوة أولى، اعتبرها مراقبون،

أنها تهدف نحو تكريس إنشاء منطقة حكم ذاتي أو تحويل الدولة إلى النظام الفدرالي. وانطلقت انتخابات «لجان الأحياء» الجمعة وسط حظر للتجوال، في مناطق الإدارة الثلاث: الجزيرة وعين العرب وعفرين، وشهدت حالات ترهيب لإجبار الناس على التصويت