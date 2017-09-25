وزير مالية سابق يكشف معلومات مذهلة عن الاحتياطي السوري من الذهب و العملات الصعبة
الجيش يسيطر على ريف دير الزور الغربي: «التحالف» يتحرك نحو الحدود العراقية
صراع الشرق السوري: دمشق و«قسد» أمام مفترق حاسم
لافروف: القضاء على الإرهابيين ربما لا يكون هدف واشنطن الوحيد في سوريا
بعد الفشل الذريع لعملية “ياعباد الله اثبتو” في ريف حماه اتهامات التخوين بالجملة للجولاني
اتفاق مبدئي بين الحكومة ومسلحي القدم
الدفاع الروسية تنشر أدلة على تواطؤ القوات الأمريكية مع “داعش” في دير الزور
بشائر النصر في سورية أضحت قريبة
السيطرة على مساحات جديدة في ريف حمص تزيد عن 50كم مربع
شرقي الفرات.. حلول مؤجلة
المعلم: التحالف الدولي قتل مواطنين سوريين أبرياء أضعاف ما قتل من الإرهابيين !
اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
الإعلام “الإسرائيلي”: الجيش “الإسرائيلي” غير مستعد لحرب مع سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا

ترهيب في انتخابات «بيدا» بالشمال

أجرت «الإدارة الذاتية» الكردية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي «بيدا»، المستقوي بواشنطن، في مناطق بشمال البلاد «مسرحية» انتخابات، كخطوة أولى، اعتبرها مراقبون،

أنها تهدف نحو تكريس إنشاء منطقة حكم ذاتي أو تحويل الدولة إلى النظام الفدرالي. وانطلقت انتخابات «لجان الأحياء» الجمعة وسط حظر للتجوال، في مناطق الإدارة الثلاث: الجزيرة وعين العرب وعفرين، وشهدت حالات ترهيب لإجبار الناس على التصويت

ونقلت مواقع معارضة: أن بعض لجان الانتخابات التابعة لـ«الإدارة الذاتية» حذرت الأهالي من عدم الحصول على خدمات الحياة اليومية في حال مقاطعتهم للانتخابات.

وأضافت: إن «الإدارة الذاتية تواجه صعوبات كبيرة من ناحية إقناع ساكني مناطق سيطرتها بشرعية سلطتها».

المصدر: الوطن

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.