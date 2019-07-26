تركيب 8 محولات كهربائية في عدد من قرى القنيطرة

أنهت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء القنيطرة أعمال تركيب 8 محولات كهربائية باستطاعات مختلفة في عدد من قرى ريفي المحافظة الأوسط والجنوبي.



وأوضح مدير الشركة المهندس بسام المصري أن الأعمال المنجزة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتجهيز وتأهيل مراكز التحويل التي تعرضت للتخريب والنهب من قبل الإرهابيين وإعادة التغذية الكهربائية لقرى (مجدولية والرزانية وصيدا والمقرز والبرنس والصمدانية الغربية ومزرعة الفتيان) مبيناً أن ورشات الصيانة انتهت من مد وتأهيل شبكات التوتر المتوسط بطول 23 كم في القرى المذكورة.



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