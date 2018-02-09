تركيب 500 خط شهرياً سرور: 80 ألف خط و40 ألف بوابة في مركز جرمانا

كشف مدير مركز هاتف جرمانا فرحان سرور أن التأخر في إنجاز التوصيلات الهاتفية في مناطق مخالفات دف الصخر ومزارع الروضة يعود لعدم إفراغ بلدية جرمانا لغرف التفتيش الهاتفية من مياه الصرف الصحي مبيناً أن المشكلة أصبحت مزمنة وتتكرر في أكثر من منطقة في المدينة.





ورأى سرور أن حل مشاكل تسرب مياه الصرف الصحي على غرف الهاتف يضمن سلامة الشبكات الأرضية وتأمين الخدمة الجيدة لجميع المشتركين بالهاتف.

واتهم سرور بلدية جرمانا بالتقصير مشيراً إلى وجوب تعزيلها مسارات الصرف الصحي في المدينة لمنع الانسدادات التي تؤدي إلى طوفانه





وأشار سرور إلى وجود 8 فنيين فقط يعملون في تركيب الخطوط الهاتفية مبيناً أن إعادة عاملي دير الزور أثر في كفاءة عمل المركز.

وبين سرور أن عمال مركز جرمانا يصلون إلى 89 عاملاً منهم 65 عاملاً إداريا مشيراً إلى أن عودة 50 موظفاً إلى دير الزور أفقده 8 فنيين كانوا ينفذون نصف العمل.





وكشف سرور عن تخديم أحياء النهضة، والقريات، والنهضة الجديدة عبر مقسم ims الذي يملك ميزة وجود الخط مع بوابة انترنت تفعل تلقائياً مبيناً أن سعة المقسم 20 ألف خط نصفها ببوابات والنصف الآخر من دون بوابات والخيار يعود في هذه الحالة للمشترك.

كاشفا عن العمل بوضع كبل سعة 600 خط في الشارع العريض لمنطقة القريّات بدئ العمل عليها من مقسم IMS. وبمجرد الانتهاء من هذه الكتل السكانية المتطرفة سيتم دعم باقي المناطق المجاورة في القريات.





وأكد سرور أنه سيتم وضع كبلين سعة 1800 خط في منطقة النهضة والنهضة الجديدة من مقسم IMS وذلك في بداية الشّهر الثالث، ويتم العمل على وضع كبل سعة 1800 خط لمنطقة خلف الفرن الآلي وهي منطقة بحاجة ماسّة للخطوط لوجود أبنية جديدة.





ولفت سرور إلى أن المركز في كانون الأول ركب 1100 بوابة معلناً وصول عدد البوابات إلى 40 ألف بوابة موضحاً أنه يتم تركيب 500 خط شهرياً ومشيراً إلى أن عدد الخطوط الهاتفية في المركز تجاوز80 ألف خط.





وكشف سرور عن بدء العمل باستبدال 900 خط عامل على وحدات الأونو وتحويلها إلى خطوط عادية بعد البدء بالعمل على تمديد كبل أرضي سعة 1800 خط للمقسم، مبيناً أن آلية التركيب المتبعة تقتضي إخبار المشترك بذلك. مؤكداً أن ذلك سيسهم بتحسين خدمتي الهاتف والانترنت بشكل عام، وحل مشكلة تقطع خدمة الانترنت في هذه المناطق.



