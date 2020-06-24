تركيب أجهزة لتسليم الرواتب في المكاتب البريدية باللاذقية وحماة وحمص

أعلن المصرف العقاري قيامه بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد تركيب عدد من نقاط البيع “بي أو إس” ووضعها بالاستثمار والتشغيل في محافظات اللاذقية وحماة وحمص حيث بات بإمكان حاملي بطاقات العقاري من العاملين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومن يتقاضون رواتبهم من المصرف سحب مستحقاتهم من خلال هذه النقاط إلى جانب الصرافات الآلية.



وأوضح مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن نشر نقاط البيع المتضمنة أجهزة “بي أو إس” بالتعاون مع مؤسسة البريد يأتي ضمن خطة المصرف للتوسع الأفقي بكل المحافظات بهدف تخفيف عبء التنقل على المواطنين والازدحام أثناء قبض الرواتب والمستحقات.



وبين علي أن نقاط البيع قيد الاستثمار والتشغيل التي تم تركيبها في محافظة اللاذقية تتواجد في المكاتب البريدية “بالقطيلبية وبيت ياشوط وحمام القراحلة وترسانا والقرداحة والفاخورة وصلنفة والحفة والمسيترة والبهلولية” وفي حماة تتموضع بمديرية بريد حماة ومكاتب البريد في “محردة ووادي العيون والصبورة والسلمية ومصياف وعين الكروم وعوج وسلحب”.



أما في محافظة حمص فأشار مدير العقاري إلى أنه تم توزيع نقاط بيع لتصبح قيد الاستثمار والتشغيل في “مديرية بريد حمص والمكاتب البريدية بتلكلخ وخربة التين والمخرم والحواش والقبو وصدد والزهراء” مبينا أن المرحلة القادمة تتضمن تركيب نقاط للبيع في مكاتب البريد بمحافظتي درعا والسويداء.



وكان العقاري أعلن مؤخرا بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد عن استكمال تشغيل نقاط البيع في المكاتب البريدية بمحافظات طرطوس وحلب وريف دمشق بهدف تسليم الرواتب والمستحقات لحاملي بطاقات المصرف العقاري.