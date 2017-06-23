تركيا: نشر قوات روسية وتركية مشتركة في إدلب قريباً

نقلت محطات تلفزيون تركية عن المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين قوله إن "تركيا وروسيا ستنشران جنوداًً في منطقة إدلب بشمال سوريا في إطار اتفاق تخفيف التوتر"، الذي توسطت موسكو في التوصل إليه الشهر الماضي.



ونقلت محطة "خبر ترك" التلفزيونية عن كالين قوله إن "مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في آستانة عاصمة كازاخستان في مطلع تموز/يوليو المقبل".



وأضاف كالين "سنكون حاضرين بقوة في منطقة إدلب مع الروس، وفي الغالب روسيا وإيران ستكونان حول دمشق، ويجري إعداد آلية تشمل الأميركيين والأردن في الجنوب في منطقة درعا"، كاشفاً عن أن "روسيا اقترحت أيضاً إرسال قوات من كازاخستان وقرغيزستان".



يذكر أن محافظة إدلب شمال سوريا تسيطر عليها قوات معارضة سورية أبرزها حركة أحرار الشام، كما تضم تواجداً كبيراً لفرع القاعدة في سوريا تنظيم "جبهة النصرة" الذي انضمت إليه فصائل أخرى وأسسوا "هيئة تحرير الشام".

وكانت كل من روسيا وإيران وتركيا اتفقت خلال اجتماعات أستانة على أن تدخل عدة مناطق سورية اتفاق لخفض التصعيد، ولا تشمل هذه المناطق تلك التي تتواجد فيها منظمات إرهابية كداعش وجبهة النصرة.

المصدر: رويترز