تركيا: حملة اعتقالات تطال الصحفيين بعد مداهمة مكاتبهم

اعتقلت شرطة النظام التركي أمس صحفيين اتراكا بمن فيهم مسؤولون ومديرو صحف في إطار حملاتها القمعية الانتقامية المتواصلة الرامية لكم الأفواه وانتهاك الحريات العامة منذ المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.



وذكرت صحيفة ديها خبر التركية أن شرطة النظام التركي اعتقلت مدير الصحيفة عمر تشيليك ومراسلها في اسطنبول متين يوكسو ومسؤول المحاسبة في صحيفة بيرغون ماهر كنات وثلاثة صحفيين آخرين إثر مداهمات هستيرية متزامنة شنتها على منازلهم في مدينة دياربكر جنوب شرق البلاد وفي اسطنبول.



وأفادت وسائل إعلام ومواقع تركية أن عناصر شرطة النظام التركي ارتكبت أعمال عنف وتخريب خلال مداهمتها منزل مدير صحيفة ديها خبر وعبثت بأثاثه وصادرت عددا من ممتلكاته.



كما اعتقلت شرطة نظام رجب طيب أردوغان مدير التحرير في صحيفة يولجولوك وصاحب الامتياز أراي سايغين ومحرر صحيفة ديكان السابق تونجا أورتان وداهمت دار نشر في داخل بناء صحيفة يولجولوك مترافقا مع حملات مداهمة واسعة شنتها على مكاتب الصحفيين صادرت على إثرها محتويات المكاتب وخصوصياتها بما فيها الأقراص المدمجة.



كما داهمت الشرطة منزلا يقطنه عمال تابعون لصحيفة “إيتها” بعد إصدارها قرار اعتقال بحق مراسل الصحيفة ديريا أوكتان.



وأشار محامي صحيفة “بيرغون” تولغاي غوفرجين إلى أن المعتقلين أودعوا في أماكن مجهولة.



بدورها نددت نقابة الصحفيين في تركيا بشدة بحملات الاعتقال التي تطول الصحفيين الأتراك وعلى رأسهم أعضاؤها تونجا اورتان وعمر تشيليك وطالبت بإطلاق سراحهم على الفور.



وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت خلال الأشهر الماضية عشرات الصحفيين بينهم مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا الكاتب الصحفي حسني محلي وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية في إطار قمعها حرية الصحافة وتقييد الحريات العامة في البلاد.

وكالات