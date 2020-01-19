تركيا تُبلّغ مسلحيها في إدلب أن الجيش السوري مصر على التقدم واستعادة المحافظة بالكامل
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تركيا تُبلّغ مسلحيها في إدلب أن الجيش السوري مصر على التقدم واستعادة المحافظة بالكامل

في ظل تصدي الجيش السوري المتواصل لاعتداءات “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة في ريف إدلب، أبلغت تركيا مسلحيها في المحافظة أن الجيش السوري مصر على التقدم، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام معارضة.

ونقل موقع “العربي الجديد” القطري عن مصادر وصفها تركية بـ”المقربة” أن الأخيرة أبلغت المجموعات المسلحة التابعة لها بإصرار الدولة السورية على التقدّم في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ووفقاً للموقع القطري فإن النظام التركي أبلغ مسلحيه في إدلب أنهم في هذه الفترة لا يستطيعون فعل أي شيء سوى الدفاع عن أنفسهم.

ويتزامن الكشف عن رسالة النظام التركي هذه مع تشديد الدولة السورية وروسيا على أنه يتوجب على تركيا الالتزام ببنود الاتفاقات التي وقعتها تركيا مع روسيا بخصوص إدلب، من اتفاق “خفض التصعيد” واتفاق “سوتشي”.

كما يتزامن مع ازدياد الحديث عن الخلافات المنتشرة في صفوف المجموعات المسلحة والانشقاقات والاغتيالات والاعتقالات لمسلحيهم، إضافة إلى تخلي العديد من متزعميهم عنهم، في الوقت الذي ترسل فيه تركيا مسلحين تابعين لفصائلها للقتال في ليبيا.