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تركيا توقف عمل منظمة «ميرسي كوربس» الأميركية

قالت منظمة «ميرسي كوربس» الأميركية، إن الحكومة التركية ألغت تصريح عملها على الأراضي التركية، ما يعني وقف عملياتها وبرامجها الخاصة باللاجئين السوريين هناك.

وأعربت المنظمة عن أسفها تجاه «هذه التطورات التي تأتي بعد خمس سنوات من التعاون مع الحكومة التركية وغيرها من الشركاء المحليين».
وقالت مديرة مكتب الإعلام في المنظمة كريستين نيرجيسي براغال، إن السلطات التركية لم توضح السبب وراء إلغاء تصريح المنظمة، من دون أن يتسنى الحصول على تعليق من مسؤولي الحكومة التركية حول المسألة.


(أ ف ب)

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