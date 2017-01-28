تركيا تواصل استغلال ملف المهاجرين وتهدد بإلغاء اتفاق حول الهجرة مع أوروبا

هدد وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو أمس بإلغاء الاتفاق المبرم مع اليونان والاتحاد الأوروبي حول إعادة استقبال المهاجرين وذلك بعد رفض أثينا تسليم ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.



ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي خضع من خلال الاتفاق الذي توصل إليه مع النظام التركي في آذار الماضي وينص على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان أو إلى حدود دول الاتحاد الخارجية إلى تركيا لابتزاز هذا النظام الذي يستغل أزمة المهجرين واللاجئين ويستخدمها كورقة ضغط مقابل الحصول على مساعدات مالية أوروبية بمليارات الدولارات.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جاويش اوغلو قوله .. “سنتخذ الإجراءات اللازمة بما يشمل إلغاء اتفاق إعادة استقبال المهاجرين”.



وكانت المحكمة اليونانية العليا قررت أمس عدم تسليم ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا ما دفع سلطات النظام التركي إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم رغم نفيهم مرارا تورطهم بالانقلاب مؤكدين انهم هربوا خوفا من اعمال الانتقام التي شنها النظام التركي .



يشار إلى أن النظام التركي وبعدما فرض حالة الطوارىء شن حملة شاملة ضد جميع المعارضين لسياساته بحجة محاولة الانقلاب أسفرت عن فصل 100 ألف موظف واعتقال عشرات الآلاف بينهم ضباط كبار في الجيش والشرطة وإعلاميون وكتاب وأكاديميون واغلاق جامعات ومدارس ووسائل اعلام.

وكالات