تركيا تهدد أمن أوروبا والعالم بما تبقى من “دواعش” هربتهم إلى أراضيها

قالت مصادر تركية معارضة لحكومة “العدالة والتنمية” إن أنقرة تساوم الحكومات الأوربية على مصير “الدواعش”، وبخاصة القيادات العسكرية منها، والذين هربت استخباراتها من تبقى منهم على قيد الحياة من سورية والعراق إلى داخل الأراضي التركية بغية استثمارهم في خلق بؤر إرهاب جديدة أو تنفيذ تفجيرات وعمليات تخريب ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الخاصة بملفات الهجرة والانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وبينت المصادر أن حركة تهريب إرهابيي تنظيم “داعش”، ولا سيما قياداته العسكرية من الصف الثاني، جددت نشاطها في الآونة الأخيرة عبر الحدود التركية مع ادلب وجبال التركمان في اللاذقية إلى داخل الأراضي التركية كخطوة في طريق نقلهم إلى بلدانهم الأصلية التي ترفض استقبالهم كونهم من أهم الإرهابيين العالميين أو إلى مناطق نزاع أخرى لإسناد مهام جديدة لهم بإشراف الاستخبارات التركية.