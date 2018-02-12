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تركيا تمنع شركة "إيني" من التنقيب بالمتوسط

منعت قطع بحرية تركية سفينة تابعة لشركة "​إيني​" الإيطالية لاستكشاف النفط التي كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية من إكمال رحلتها.

وأشارت وسائل إعلام قبرصية، أن سفنا حربية تركية كانت تجري مناورات في المنطقة.

ولفتت قبرص إلى أن سفينة الحفر "سايبم 12000" كانت في طريقها من موقع بين الجنوب والجنوب الغربي من قبرص متوجهة إلى منطقة في جنوب شرقي الجزيرة عندما أوقفتها السفن الحربية التركية.

من جهته، صرح وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع الشركة والحكومة في إيطاليا بخصوص أمر السفينة.

والجدير بالذكر أن مصر وجهت تحذيرا إلى أنقرة، الأسبوع الماضي، من محاولة المساس بسيادتها على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، وذلك عقب إعلان أنقرة عدم اعترفها باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2013.



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