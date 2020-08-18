تركيا تقتل مستهدِف الدورية المشتركة في إدلب

تمكنت طائرة استطلاع تركية صباح الإثنين من قتل الشخص الذي استهدف الدورية "التركية -الروسية" المشتركة على طريق حلب - اللاذقية "M4" وفق ما نقلت مصادر إعلامية معارضة.



وقالت المصادر إنّ طائرات مذخرة تركية، حلّقت مباشرة بعد استهداف الدورية المشتركة، واستهدفت المكان الذي تمّ استهداف الدورية منه، وهو تلّة صغيرة مقابلة للطريق الدولي.



وبعدها قامت القوات التركية بالتوقف مكان استهداف المذخرة، وانتشال جثة شخص "لم تُعرف هويته" من المكان، وقامت بتفجير قاعدة كاتيوشا مع صاروخ كانا في الموقع نفسه.



وكانت "كتائب خطّاب الشيشاني" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على الدورية التركية الروسية على طريق M4 صباح الإثنين، والذي أسفر عن إعطاب عربة مصفحة تركية.



وتعتبر الدورية التي سارت رقم 24، وهي الدورية الأولى التي تسير باتجاه معاكس، "أي من الغرب إلى الشرق" على الطريق الدولي الذي يصل بين محافظتي حلب واللاذقية.