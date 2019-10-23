تركيا تعلن وقف عملياتها العسكرية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تبلغت من الولايات المتحدة بانسحاب كامل المقاتلين الكرد من شمال شرق سوريا وأنه لم تعد هناك حاجة إلى عملياتها العسكرية هناك



بدوره أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقب مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ووالتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي أن المهمة الرئيسية كانت وقف العمليات العسكرية في سوريا.



وباشرت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورياتها شمال شرق منبج السورية.



وفي هذا السياق، أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس أن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من المنطقة الآمنة في سوريا المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة.



وأضاف بنس أن المناقشات مع تركيا والكرد بشأن وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة، ويمكن تحقيق ذلك.



وأكد بنس تلقي رسالة من قائد قوات وحدات حماية الشعب الكردية مفادها أن جميع قواتهم العسكرية قد انسحبت بالكامل من شمال شرق سوريا".



وقبل ساعات من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في شمال سوريا، أعلن بوتين وإردوغان خلال لقائهما في سوتشي التوصل إلى اتفاق يتضمن حلولاً مصيرية قادرة على إنهاء الحرب في سوريا.



وفي السياق، لفت السفير السوري في روسيا رياض حداد إلى أن دمشق تتوقع استعادة السيطرة على حقول النفط شرق الفرات.



