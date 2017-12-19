تركيا تعلن عن استكمال مشروع الجدار الحدودي الفاصل مع سوريا قبل حلول ربيع 2018

أعلنت السلطات التركية عن نيتها استكمال مشروع إنشاء الجدار الحدودي الفاصل مع سوريا قبل حلول ربيع 2018، بحسب وكالة دوغان التركية للأنباء.





وبحسب دوغان فإن الجدار قد تم بناؤه في المحافظات التركية الست، وهي غازي عنتاب وكيليس وماردين وهاتاي وشانلي أورفا وشرناق، ما يعني استكمال إنشاء 781 كيلومتراً من الجدار من أصل 911 كيلومتراً.





وذكرت الوكالة أن الجدار التركي السوري قد أصبح ثالثاً من حيث طوله، بعد سور الصين العظيم (أكثر من 9000 كيلومتر) والجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك (أكثر من 1070 كيلومتر).





يشار إلى أن إنشاء الجدار التركي السوري بدأ في 2016، وذلك بهدف حماية الأراضي التركية من توغل الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين، وتهريب الأسلحة والمخدرات، بحسب أنقرة.





وتستخدم السلطات التركية في بناء الجدار كتل خرسانية بارتفاع 3 أمتار كل واحدة منها ومزودة بأسلاك شائكة.





كما تجهز الجدار، بأبراج مزودة بكاميرات تصوير حرارية، وكاميرات للأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والرادارات وأجهزة مكافحة الإشارات اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة الأسلحة النارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية ومعدات وطائرات بلا طيار.



