تركيا: تعطيل التعليم وتأجيل سفرات أردوغان وإقامة المسابقات بلا جمهور

أعلنت الرئاسة التركية مجموعة من التدابير الجديدة، في إطار مكافحة وباء (جائحة) كورونا العالمي، وذلك بعد رصد أول حالة إصابة في البلاد.



وقال المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، إن أنقرة قررت تعطيل المدارس لمدة أسبوع اعتبارا من 16 مارس/آذار الجاري، وتعطيل الجامعات 3 أسابيع اعتبارا من التاريخ ذاته، فضلا عن إقامة المسابقات الرياضية دون جمهور حتى نهاية أبريل/نيسان، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.



وأضاف أنه تقرر تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها بلاده لمواجهة كورونا أثبتت فعاليتها مقارنة مع البلدان الأخرى.



وقررت تركيا تأجيل طلبات السياحة والفعاليات الثقافية إلى نهاية نيسان/ أبريل المقبل، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد يوم أمس.



قال وزير السياحة التركي، محمد نوري أرصوي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "قررنا تأجيل طلبات السياحة إلى نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وكذلك الفعاليات الثقافية".



بينما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة المشارك في المؤتمر: "سنبحث موضوع تعليق الدراسة في الأيام المقبلة وفقا لسير الوضع".



وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.