تركيا تعزز قواتها في إدلب بـ ١٠ أرتال عسكرية

في منأى عن التنسيق مع الضامن الروسي لـ "اتفاق موسكو" مطلع آذار الماضي وبخلاف ما اتفق عليه عسكريو البلدين في ١٦ الجاري بأنقرة، زادت تركيا عدد قواتها في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب وسيّرت ١٠ أرتال عسكرية خلال ١٢ يوماً، قوامها نحو ٢٠٠ دبابة وآلية عسكرية وشاحنة معدات لوجستية دخلت المنطقة.



وأكدت مصادر أهلية بريف إدلب الشمالي دخول ٣ أرتال عسكرية تركية يوم أمس دفعة واحدة عبر معبر كفرلوسين الحدودي غير الشرعي مع إدلب، وتضم أكثر من ٦٠ آلية عسكرية وشاحنة محملة بالمعدات اللوجستية والذخيرة توجهت إلى نقاط المراقبة التركية، والتي بلغ عددها ٦٨ نقطة، خصوصاً إلى النقاط التي تقع في محيط طريق عام حلب اللاذقية والمعروفة بطريق "M4".



وأحصت المصادر دخول ١٠ أرتال عسكرية تركية منذ ١٨ الشهر الجاري ولغاية ٢٩ منه، ٤ منها بعد تجدد الاشتباكات بين أذربيجان المدعومة من تركيا وأرمينيا المدعومة من روسيا، وليتجاوز عدد الجنود الأتراك ١٢٥٠٠ جندي في "خفض التصعيد" وأكثر من ٦٦٠٠ شاحنة وآلية عسكرية منذ بداية شباط الماضي.